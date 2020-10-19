ЛНР запросила у России вакцину от коронавируса

Луганская народная республика обратилась к России по поводу получения вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

По состоянию на 19 октября, в республике было выявлено 1352 заболевших коронавирусом. От недуга скончались 64 человека.