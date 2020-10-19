Луганская народная республика обратилась к России по поводу получения вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.
По состоянию на 19 октября, в республике было выявлено 1352 заболевших коронавирусом. От недуга скончались 64 человека.
"Уже обсуждался вопрос обращения Донецкой народной республики к Российской Федерации по поводу получения вакцины. Мы уже обратились за этой помощью достаточно давно, просто это не анонсировали", — отметила Пащенко.
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