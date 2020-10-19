Facebook и Instagram начали "зачистку" политических постов

Руководство Facebook и Instagram начало принимать меры для блокировки "политических" постов. По данным из обеих компаний, цель блокировок — не допустить ситуации 2016 года, когда во многом из-за "манипулятивных" действий внутри соцсетей Трамп неожиданно выиграл на выборах.

В Facebook счёт удалённым постам идёт уже на сотни тысяч: по данным Ника Клегга (вице-президента по политике и коммуникациям Facebook), удалено суммарно 120 000 публикацией, а также заблокировано более 2 млн рекламных сообщений. Для более корректного информационного фона в Facebook работают совместно с 70 крупными американскими СМИ.

Также в новинках этих "предвыборных чисток" — использование ИИ, то есть искусственного интеллекта. Специальные алгоритмы умеют теперь не только вычислять "спамеров", но и самостоятельно определять подлинность аккаунтов, с которых пишутся сообщения.