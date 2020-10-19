Хакеры сумели взломать сайт президента Киргизии

В Киргизии, где продолжаются волнения, вызванные выборами, хакерам удалось взять под контроль сайт президента страны. Пресс-служба парламента Киргизии уточнила: атака действительно была, однако в скором времени контроль над ресурсом удалось восстановить.

Хакеры взломали сайт не просто так: они разместили сообщение, в котором требовали 10 000 долларов за возвращение доступов. Уточняется и группировка, ответственная за взлом — это The Black Pirate.

"Сайт Жогорку Кенеша восстановлен. Специалисты продолжают работать в целях обеспечения его безопасности", — позднее сообщили в пресс-службе.

Основной версией того, как именно хакеры сумели войти на сайт "изнутри", считается попадание к ним ворованного компьютера или ноутбука из здания парламента. Напомним: в ходе беспорядков парламент страны был на какое-то время захвачен недовольными митингующими.