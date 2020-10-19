Охота на колбасу: почему "Советскую" на Украине решили переименовать

Украинский институт национальной памяти посчитал "хорошей идеей" желание харьковских национал-активистов, "декоммунизировать" колбасу, которую производит местный комбинат.

Авторам вдруг "перестало быть вкусно" от названия колбасы — "Радянська" ("Советская"). Теперь мы ожидаем на прилавках Украины колбасу "ЕС-скую"?

Прокомментировал экономист Александр Охрименко (Украинский аналитический центр) - специально для портала "Правда. Ру".

"Наивно и смешно"

"Если институту нечем заняться в прямом смысле слова (а Госбюджету деньги выделяют хорошие, на год — больше миллиарда), он создаёт видимость работы. Он нашел какое-то смешное заявление, пару харьковских националистов (причем это мало кому понятно) и решил показать, что он работает. Смешно, глупо. К сожалению, структуре надо всегда имитировать бурную деятельность. Вот и имитируют", — рассказал Охрименко.

Это, по словам экономиста, не первое и не последнее такое заявление. Да — смешно, глупо, наивно, но, к сожалению, такие заявления для института были, есть и будут.