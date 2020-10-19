Украинский институт национальной памяти посчитал "хорошей идеей" желание харьковских национал-активистов, "декоммунизировать" колбасу, которую производит местный комбинат.
Авторам вдруг "перестало быть вкусно" от названия колбасы — "Радянська" ("Советская"). Теперь мы ожидаем на прилавках Украины колбасу "ЕС-скую"?
Прокомментировал экономист Александр Охрименко (Украинский аналитический центр) - специально для портала "Правда. Ру".
"Если институту нечем заняться в прямом смысле слова (а Госбюджету деньги выделяют хорошие, на год — больше миллиарда), он создаёт видимость работы.
Он нашел какое-то смешное заявление, пару харьковских националистов (причем это мало кому понятно) и решил показать, что он работает. Смешно, глупо. К сожалению, структуре надо всегда имитировать бурную деятельность. Вот и имитируют", — рассказал Охрименко.
Это, по словам экономиста, не первое и не последнее такое заявление. Да — смешно, глупо, наивно, но, к сожалению, такие заявления для института были, есть и будут.
"Они показывают таким образом свою значимость. Хотя это очень наивно, смешно. Такая эта "структурка", по-другому у них не получается.
Много раз некоторые депутаты говорили, что давайте ликвидируем этот институт за ненадобностью. Но Зеленский в данном случае не спешит", — резюмирует Охрименко.
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