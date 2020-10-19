Россия и Саудовская Аравия активно взаимодействуют, чтобы стабилизировать ситуацию на нефтяных рынках. Поэтому российский лидер Владимир Путин часто контактирует с саудовским принцем.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Речь идет не о разногласиях, а о взаимодействии двух стран, двух крупнейших производителей нефти, тех стран, совместные действия которых способны оказывать стабилизирующее влияние на рынок энергоносителей", — утверждает представитель Кремля.

"Все эти рынки подвижны, и мы находимся на весьма активной стадии взаимодействия, обмена мнениями, поэтому это требует регулярных контактов", — добавил Песков.