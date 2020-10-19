Эксперт рассказал о "нефтегазовой" миссии Турции в НКР

Анкара видит в Карабахском конфликте не только возможность заявить о своих притязаниях в регионе, но и шанс взять под контроль поставки нефти и газа. Турция использует обострение в Карабахе для контроля нефти и газа?

Дело в том, что поставками через Каспийское море сейчас занимается Азербайджан, поэтому власти Турции желают создать в регионе свою "базу" для контроля транзита.

Насколько реально осуществление такого плана? Прокомментировал специально для наших читателей Виктор Надеин-Раевский, старший научный сотрудник в Институте мировой экономики и международных отношений РАН.

"Обычно на блокаду поставок никто не идёт"

"Турция, конечно, способна контролировать поставки нефти и так далее. Честно говоря, обычно на блокаду поставок никто, как правило, не идёт. Это невыгодно самим транзитёрам, они теряют оплату транзита. Поэтому тут несколько передёрнуто все. Из-за того, что турки опасаются, что армяне могут нанести удар по нефтепроводам, газопроводам, проходящим через территорию Азербайджана, потом — Грузию, этот фактор, видимо, гораздо важнее. Скорее всего, турки именно и хотят закрепиться именно там, где существует хотя бы гипотетическая опасность. Хотя армяне ударов не наносили по нефтегазопроводам вопреки всем расхожим домыслам и разговорам", — рассказал Надеин-Раевский.

Эксклюзивный комментарий — только на "Правда. Ру".