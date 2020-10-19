Досрочное голосование на выборах президента США — это нарушение прав избирателей.

Такое мнение высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который призвал все страны мира осудить проведение досрочных выборов в Соединённых Штатах.

"В США в разгаре избирательная кампания, оба кандидата ведут активную агитацию. Но одновременно вот уже несколько недель идет и досрочное голосование: очереди стоят на избирательные участки, многие голосуют по почте. И это при том, что 22 и 29 октября ещё предстоят дебаты, и информация, озвученная в ходе них, может существенно повлиять на решение избирателей. 22 октября Трамп может выдать информацию, которая изменить позицию избирателей по отношению к Байдену. А 29 октября наоборот — Байден может изменить ход кампании. Но многие к этому времени уже проголосуют. Это неправильный метод проведения кампании, это нарушение прав избирателей, которые ещё не всё узнали о своих кандидатах. Это профанация и искажение воли граждан. Такая демократия не может быть образцом", — утверждает политик.