Премьеру Хорватии угрожают "Новичком"

Скандалы, в которых фигурирует вещество "Новичок", продолжают шириться. СМИ Хорватии сообщают: "Новичком" угрожали даже премьер-министру страны.

Данные приводит хорватский канал "N1", ссылаясь на свои источники в правительстве страны. Картина событий такова: недавно премьер-министр Хорватии, Андрей Пленкович, получил письмо.

В письме оказался белый порошок, происхождение которого сейчас устанавливают, и краткое сообщение. Неизвестные "доброжелатели" пообещали применить "Новичок", поскольку считают, что Пленкович — "предатель".

"А для предателей одно из лекарств — "Новичок", — приводит телеканал строчку из послания.

Уточняется, что послание пришло не домой к политику, а на адрес штаб-квартиры партии, в которой он состоит. Полиция уже начала расследование инцидента.

Интересно, что Пленкович не в первый раз оказывается под огнём критики: ранее ему угрожали два жителя страны 63 и 48 лет. Позднее их успешно выследили и арестовали.