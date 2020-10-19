Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Собянин объявил о старте проверок московских "дистанционщиков"
Двое детей пострадали при падении с эскалатора в столичном ТЦ
Российское правительство выделит ещё 35 млрд на поддержку безработных
Уфимец выиграл 130 миллионов рублей в лотерею
У российской туристки отняли ребёнка во Франции
Подавляющее большинство бедных в России — семьи с детьми
В "Брюгге" перед матчем с "Зенитом" выявлена вспышка коронавируса
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Руслан Юнусов раскрыл возможности сверхскоростной визуализации UV-CUP

Армянский цугцванг: что стоит за намёками Еревана на признание НКР

Для решения проблемы Нагорного Карабаха в Армении готовы задействовать радикальный способ. Видя, что войска Азербайджана нарушают перемирие и пользуются поддержкой наёмников, представители руководства Армении сообщили: если в Баку продолжат срывать соглашения и воевать, то в Ереване признают независимость НКР.

Армянский цугцванг: что стоит за намёками Еревана на признание НКР

Каковы будут последствия такого решения? Прокомментирует специально для "Правда. Ру" Ахмедоглу Мубариз, руководитель в Центре политических инноваций и технологий (Баку).

 

Отчаянный шаг - или дипломатическая игра?

"Во-первых, Азербайджан — полностью сторонник переговорного процесса. Не получились два перемирия по инициативе России. Второй раз акция примирения не получилась.

Почему не получилась?

Перемирие должно начинаться с переговорного процесса. Армения согласна, Армении выгодно перемирие, но Армении невыгоден переговорный процесс. Армения не начинает переговорный процесс, из-за этого не получается процесс перемирия", — рассказывает Мубариз.

По словам эксперта, важно понимать: признание независимости Нагорного Карабаха со стороны Армении будет самым большим ударом по самой Армении. Потому что стране выгоден только переговорный формат вместе с группой ОБСЕ.

"В минской группе ОБСЕ все решения принимаются консенсусным путем. Если Армения не согласна, все решения минской группы ОБСЕ не будут считаться принятыми.

А если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, это означает выход Армении из минской группы ОБСЕ", — уверен эксперт.

Дело в том, что минскую группу ОБСЕ создали для определения статуса Нагорного Карабаха. А если Армения сама уже принимает решение по статусу Нагорного Карабаха, тогда зачем минская группа ОБСЕ?

"Думаю, Армения пугает тех людей, которые не знают сути переговорного процесса, не знают сути нагорно-карабахского конфликта. Пусть признают", — резюмирует эксперт.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".

Последние материалы
У российской туристки отняли ребёнка во Франции
Армянский цугцванг: что стоит за намёками Еревана на признание НКР
Подавляющее большинство бедных в России — семьи с детьми
В "Брюгге" перед матчем с "Зенитом" выявлена вспышка коронавируса
Американист рассказал, почему Трамп не отреагировал на "отравление" Навального
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Руслан Юнусов раскрыл возможности сверхскоростной визуализации UV-CUP
В Тюменской области треть медиков находится на больничных
Людей могут специально заражать COVID-19 для борьбы с заболеванием
На МКС устранили утечку воздуха
Популярное
Общество
Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"

Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.

Навальный заподозрил жену в причастности к делу "об отравлении"
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Российский шоу-бизнес
Актёр Владимир Стержаков, продаёт дачу, чтобы свести концы с концами
Новости Украины
Родители Зеленского стесняются выходить на улицу из-за сына
Наука и техника
Американские эксперты обнаружили у коронавирусов уязвимое место
Василий Амирджанов Высшая школа попала под "колпак" прокуратуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Правильным, "зеленым курсом" идите, господа!" Усам Оздемиров Игорь Буккер В США всерьез взялись за НЛО Игорь Буккер
Комментарии
Брежневский застой или апогей социализма?
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
К чему может привести война в Нагорном Карабахе
Собянин призвал самоизолироваться почти 3 миллиона москвичей
Актриса Анна Старшенбаум уменьшила грудь
В 2020 году продажи шампанского в России выросли на 8,3%
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
"Пива много ел": Путин об учёбе в университете
Собянин: трудовые мигранты покидают Москву
В Москве выпало 15% месячной нормы осадков за ночь
Зачем НАТО тайно отработало ядерную войну с РФ
Взрывотехник рассказал о причине пожара на складе боеприпасов в Рязанской области
Китай раздавит Австралию за синофобию
Алиев готовится выступить перед народом Азербайджана
Армяне и азербайджанцы сами не помирятся
Эксперты: правительство ставит рискованные задачи по демографии
Брежневский застой или апогей социализма?
Второй признак жизни обнаружен на Венере
Были ли америк﻿анцы на Луне — рассказал сотрудник РАН
Ветеран "Альфы" ФСБ объяснил заявление Украины о "потоке гробов" в Россию
Американские ученые: хризотил-асбест спасет планету от глобального потепления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников