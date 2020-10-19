Армянский цугцванг: что стоит за намёками Еревана на признание НКР

Для решения проблемы Нагорного Карабаха в Армении готовы задействовать радикальный способ. Видя, что войска Азербайджана нарушают перемирие и пользуются поддержкой наёмников, представители руководства Армении сообщили: если в Баку продолжат срывать соглашения и воевать, то в Ереване признают независимость НКР.

Каковы будут последствия такого решения? Прокомментирует специально для "Правда. Ру" Ахмедоглу Мубариз, руководитель в Центре политических инноваций и технологий (Баку).

Отчаянный шаг - или дипломатическая игра?

"Во-первых, Азербайджан — полностью сторонник переговорного процесса. Не получились два перемирия по инициативе России. Второй раз акция примирения не получилась. Почему не получилась? Перемирие должно начинаться с переговорного процесса. Армения согласна, Армении выгодно перемирие, но Армении невыгоден переговорный процесс. Армения не начинает переговорный процесс, из-за этого не получается процесс перемирия", — рассказывает Мубариз.

По словам эксперта, важно понимать: признание независимости Нагорного Карабаха со стороны Армении будет самым большим ударом по самой Армении. Потому что стране выгоден только переговорный формат вместе с группой ОБСЕ.

"В минской группе ОБСЕ все решения принимаются консенсусным путем. Если Армения не согласна, все решения минской группы ОБСЕ не будут считаться принятыми. А если Армения признает независимость Нагорного Карабаха, это означает выход Армении из минской группы ОБСЕ", — уверен эксперт.

Дело в том, что минскую группу ОБСЕ создали для определения статуса Нагорного Карабаха. А если Армения сама уже принимает решение по статусу Нагорного Карабаха, тогда зачем минская группа ОБСЕ?

"Думаю, Армения пугает тех людей, которые не знают сути переговорного процесса, не знают сути нагорно-карабахского конфликта. Пусть признают", — резюмирует эксперт.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".