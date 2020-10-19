Соловьёв посоветовал властям Украины "вернуть Чикаго"

В попытках в очередной раз заявить свои права на Крым власти Украины придумывают всё более причудливых схемы. Так, бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный недавно выступил с оригинальной идеей: Крым нужно возвращать через Белоруссию. По словам Бессмертного, в Белоруссии "около 500 000 украинцев".

"И победы… в Донбассе, и "возвращения" Крыма "можно добиться в Белоруссии", — рассказал Бессмертный.

На столь необычные планы отреагировал телеведущий Владимир Соловьёв, который отметил: с таким подходом можно "вернуть" ещё много территорий, например, Чикаго.

"В американском городе Чикаго и Канаде тоже проживают крупные украинские диаспоры, которые тоже должны как можно скорее вернуться в "Большую Украину". Бессмертному пора обратиться к кому-то из психиатров, если они ещё не все покинули территорию страны", — прокомментировал Соловьёв.

И конечно же, России на такие заявления не стоит обращать внимания — лучше заняться "вопросами и проблемами русских, находящихся за рубежом".