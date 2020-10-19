Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Несмотря на то, что побороться за Нобелевские премии в 2020 году Светлане Тихановской и её сторонникам не удалось, их уже выдвинули в номинанты на 2021 год.

Премию мира Тихановской, а также Колесниковой и Цепкало необходимо вручить по мнению депутата норвежского парламента от Христианско-демократической партии Гейра Тоскедаля.

Депутат отметил, что представители белорусской оппозиции заслужили награду, поскольку действовали ради свержения режима Лукашенко.

"Они заслужили эту премию борьбой за честные выборы в стране, а также вдохновлением народа на мирные демонстрации против нелегитимного режима в Белоруссии", — рассказал Тоскедаль.

Номинация на престижную премию позволит ещё больше акцентировать внимание на событиях в РБ, уверен депутат.

Напомним, что ранее Светлане Тихановской досталась премия имени Джона Маккейна. Данный шаг знаменует признание Штатами заслуг Тихановской "в области строительства демократии".