Турция использует обострение в Карабахе для контроля нефти и газа?

Анкара видит в Карабахском конфликте не только возможность заявить о своих притязаниях в регионе, но и шанс взять под контроль поставки нефти и газа.

Дело в том, что поставками через Каспийское море сейчас занимается Азербайджан, поэтому власти Турции желают создать в регионе свою "базу" для контроля транзита.

Об этом рассказал президент Армении Армен Саркисян. По словам политика, очевидно, что Турция не стремится к роли посредника, потому что "самолёты и дроны Турции летают каждый день".

Если Турция действительно сможет закрепиться в регионе, то у неё появится рычаг давления на страны ЕС.

"Она станет посередине и будет решать: хочу — пропущу вашу нефть, хочу — нет. Или говорить европейцам: будете себя хорошо вести, я сделаю так, чтобы эти газ и нефть пришли к вам", — рассказывает Саркисян.

Также в свете этой версии становится понятна активность Анкары в Ливии: такой же план турки хотят провернуть и в Северной Африке.