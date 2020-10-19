Трамп меняет тактику: Байдена выставят "старым болтуном"

Попробовав в первых раундах дебатов "агрессивную" тактику, которая основывалась на оскорблениях и поддёвках оппонента, Дональд Трамп решил попробовать вести дебаты по-новому. Об этом сообщают журналисты портала Axios со ссылкой на свои источники.

В Axios уверены: в следующем раунде Трамп окончательно разрушит образ "милого дедушки Байдена", если будет просто говорить спокойным тоном, иногда позволяя себе шутку. Таким образом, Байден "выроет яму" сам себе — его оговорки в стрессовых ситуациях уже хорошо известны американской публике.

Если новая тактика сработает, и Трамп сможет себя сдержать, то Байден будет выглядеть "старым болтуном", уверены в издании.

Напомним, ранее Трамп предоставил общественности факты "теневой" работы Байдена в тесном контакте с сыном Хантером. Оказалось, что семейство Байден имеет связи на Украине, а также "наживается на коронавирусе": Хантер Байден работает как инвестор, привлекая средства в компании, занимающиеся изучением COVID-19.