Российский блогер Алексей Навальный подверг критике президента США Дональда Трампа за то, что тот никак не отреагировал на ситуацию с его отравлением.
Ранее власти Германии обвинили Россию в применении боевого вещества "Новичок" против Навального и осудили использование химического оружия.
"Чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке", — заявил Навальный.
Примечательно, что с такими обвинениями в адрес политика уже выступал его политический оппонент на предстоящих президентских выборах — Джо Байден.
Напомним, Навальный был срочно госпитализирован 20 августа в Омске. Затем его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где врачи заявили, что блогер был отравлен.
Юлию Навальную, по мнению супруга, выдал типичный набор агента иностранных спецслужб.