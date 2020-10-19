Навальному не понравилось, что за него не заступился Трамп

Российский блогер Алексей Навальный подверг критике президента США Дональда Трампа за то, что тот никак не отреагировал на ситуацию с его отравлением.

Ранее власти Германии обвинили Россию в применении боевого вещества "Новичок" против Навального и осудили использование химического оружия.

"Чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке", — заявил Навальный.

Примечательно, что с такими обвинениями в адрес политика уже выступал его политический оппонент на предстоящих президентских выборах — Джо Байден.

Напомним, Навальный был срочно госпитализирован 20 августа в Омске. Затем его перевезли в берлинскую клинику "Шарите", где врачи заявили, что блогер был отравлен.