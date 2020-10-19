На Украине требуют декоммунизировать колбасу

Украинский институт национальной памяти посчитал "хорошей идеей" желание харьковских национал-активистов, декоммунизировать колбасу, которую производит местный комбинат.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Декомунізація. Україна".
"В Харькове до сих пор производят "советскую" колбасу. УИНП обратился к ООО "Харьковский мясокомбинат" с рекомендацией заменить название продукта", — написано в публикации.
Авторам вдруг "перестало быть вкусно" от названия колбасы — "Радянська" ("Советская").
Напомним, что в мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Теперь там в массовом порядке переименовывают географические названия: Институтом нацпамяти составлен список "нежалательных имён", в который вошли 520 исторических личностей.
На сегодняшний день на Украине уже переименована без малого тысяча населённых пунктов.
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