Франция вышлет беженцев, подозреваемых в связях с экстремистами

Франция готовится выслать 231 иностранца из правительственного списка наблюдения за подозрительными экстремистскими религиозными убеждениями.
Об этом сегодня сообщает агентство Reuters, со ссылкой на источник в полицейском Союзе. Повод для депортации — убийство исламистом учителя в пригороде Парижа.
По словам источника информагентства, "правительство Эммануэля Макрона подверглось давлению со стороны консервативных и ультраправых партий, чтобы занять более жесткую позицию в отношении неграждан, считающихся представляющими угрозу безопасности".
"Из общего числа подозреваемых в участии в экстремистских организациях 180 человек в настоящее время находятся в тюрьме, а 51 должен быть арестован в ближайшие часы", — пишет Reuters.
Министр внутренних дел Джеральд Дарманин поручил своим подчинённым "более внимательно изучить запросы людей, желающих получить статус беженца во Франции".
Напомним, 18-летний исламист, обезглавил в пятницу своего учителя истории за то, что тот показывал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные сатирическим журналом Charlie Hebdo.
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