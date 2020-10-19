Для решения проблемы Нагорного Карабаха в Армении готовы задействовать радикальный способ. Видя, что войска Азербайджана нарушают перемирие и пользуются поддержкой наёмников, представители руководства Армении сообщили: если в Баку продолжат срывать соглашения и воевать, то в Ереване признают независимость НКР.
"Это такой тоннель. И если в конце этого тоннеля есть свет — свет окончательного мирного решения проблемы Нагорного Карабаха, — тогда можно подождать ещё.
А если света нет, то есть если будет ясно, что Азербайджан при поддержке Турции ни в коем случае не будет идти путём переговоров, тогда, естественно, Армения признает независимость Карабаха", — высказался позднее президент Армении Армен Саркисян.
Политик подчеркнул: ещё в 1991 году в НКР был референдум, на котором жители региона выбрали независимость. В процессе помогала и Армения, однако он был приостановлен, и с 1994 года постоянно ведутся споры вокруг этой темы.
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