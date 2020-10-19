Статистика COVID: 40 млн заражённых и ускорение темпов распространения

По данным Университета Джона Хопкинса, сегодня, 19 октября, число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 40 млн человек.

Эксперты полагают, что истинное число как случаев заболевания, так и смертей, вероятно, намного выше, учитывая недостатки в тестировании и потенциальную заниженную отчётность некоторых стран.

Коронавирус ускоряется

"Потребовалось всего 32 дня, чтобы перейти от 30 млн глобальных случаев к 40 млн. Предыдущий скачок — с 20 до 30 млн — потребовал 38 дней, с 10 до 20 млн — 44 дня. Чтобы поразить 10 млн человек в мире коронавирусу понадобилось три месяца", — констатируют статистики университета.

Однодневные выявления заражённых тоже бьют рекорды

В конце прошлой недели был отмечен рекордный однодневный рост числа новых случаев инфицирования, причём число случаев заболевания коронавирусом в мире впервые превысило 400 тысяч.

В среднем за последнюю неделю каждый день регистрировалось около 347 тысяч случаев заболевания по сравнению с 292 тысячами в первую неделю октября.

Число новых случаев заболевания в Европе растёт более чем на 150 тысяч в день, поскольку многие страны, включая Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Польшу, Украину, Кипр и Чешскую Республику, сообщают о рекордном ежедневном росте числа коронавирусных инфекций.

К слову, в настоящее время на Европу приходится более 17% всех случаев заболевания в мире и почти 22% смертей, связанных с вирусом во всем мире.

ВОЗ: число погибших может вырасти в два раза

С начала пандемии из-за COVID-19 умерло более 1,1 млн человек, причём глобальный уровень смертности колеблется около 2,8% от общего числа случаев заболевания.

Чиновник Всемирной организации здравоохранения заявил, что глобальное число погибших от COVID-19 может удвоиться до 2 млн до того, как успешная вакцина будет широко использована, и может быть ещё выше без согласованных действий по сдерживанию пандемии.