По данным Университета Джона Хопкинса, сегодня, 19 октября, число случаев заболевания коронавирусом во всем мире превысило 40 млн человек.
Эксперты полагают, что истинное число как случаев заболевания, так и смертей, вероятно, намного выше, учитывая недостатки в тестировании и потенциальную заниженную отчётность некоторых стран.
"Потребовалось всего 32 дня, чтобы перейти от 30 млн глобальных случаев к 40 млн. Предыдущий скачок — с 20 до 30 млн — потребовал 38 дней, с 10 до 20 млн — 44 дня. Чтобы поразить 10 млн человек в мире коронавирусу понадобилось три месяца", — констатируют статистики университета.
К слову, в настоящее время на Европу приходится более 17% всех случаев заболевания в мире и почти 22% смертей, связанных с вирусом во всем мире.
С начала пандемии из-за COVID-19 умерло более 1,1 млн человек, причём глобальный уровень смертности колеблется около 2,8% от общего числа случаев заболевания.
Чиновник Всемирной организации здравоохранения заявил, что глобальное число погибших от COVID-19 может удвоиться до 2 млн до того, как успешная вакцина будет широко использована, и может быть ещё выше без согласованных действий по сдерживанию пандемии.
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