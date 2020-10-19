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"Швед года" обвинён в гомофобии и антисемитизме

Беженец из Афганистана, ставший известным шведским экспертом по образованию и интеграции, Хамид Зафар, лишился своего "идеального общественного имиджа".

"Швед года" обвинён в гомофобии и антисемитизме

Теперь его обвиняют в антисемитизме и гомофобии. Повод — размещенные им в интернете комментарии. Причём, как отмечает местная газета, не помогло даже то, что размещены они были "с левого аккаунта".

Кто такой Хамид Зафар

Зафар оказался в Швеции ещё ребенком и стал символом успешной интеграции. Воспитанный в так называемом "социально уязвимом" районе Гетеборга, этот человек возглавил проблемную местную школу и стал известен по всей Швеции как "ректор Хамид".

С тех пор его карьера пошла в гору. В промежутках между работой в Шведской школьной инспекции и чтением лекций в Карлстадском университете он часто появлялся в шведских СМИ в качестве эксперта по воспитанию, образованию и интеграции. Он также был независимым экспертом в комиссии по интеграции правоцентристской Умеренной партии.

В 2018 году он был назван "Шведом года" шведским журналом Focus и стал главой департамента детей и образования в южном муниципалитете Маллсьо.

Что разрушило карьеру

На прошлой неделе журналисты из Dagens Nyheter (DN) раскрыли "темную сторону" эксперта по образованию, сообщив, что в период с 2011 по 2016 год Зафар анонимно публиковал разжигающие ненависть комментарии в интернете.

"Зафар назвал своих оппонентов в соцсетях "сионистскими собаками" и раскритиковал распространение книги о Холокосте в шведских школах, утверждая, что это создаст "массовый психоз" и наполнит головы студентов идеей о том, насколько ужасен был Холокост", — пишет издание.

По версии журналистов, в других комментариях и постах, которые с тех пор были удалены, Зафар ругал шведскую лютеранскую церковь за разрешение гомосексуальных браков и высмеивал Хазар — афганское этническое меньшинство, считающееся одной из самых угнетенных групп в Афганистане.

Скандал побудил власти Муллсджо немедленно уволить Зафара с поста главы департамента по делам детей и образования. Муниципалитет поспешил "дистанцироваться от взглядов и заявлений Хамида Зафара", назвав сложившуюся ситуацию "кризисом доверия"."

Сам Зафар не стал оспаривать выводы ДН и признался, что писал посты сам. Он назвал их юношескими неосторожностями, хотя в то время ему было от 28 до 33 лет, и сказал, что эти заявления были сделаны в "разрушительный" период его жизни.

"С тех пор я дистанцировался от таких мнений и оставил их позади. Те, кто без греха, могут бросить первый камень", — написал он в своём официальном аккаунте.

Между тем организации, с которыми он работал, продолжают разрывать связи с опальным экспертом и расторгать его контракты:

  • запланированные телевизионные выступления были отменены,
  • он потерял свою должность обозревателя в газете Goeteborgs Posten,
  • Умеренная партия также посоветовала ему "уйти в отставку " из своей интеграционной комиссии.
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