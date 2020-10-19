Митинги памяти обезглавленного учителя прошли по всей Франции

По всей Франции прошли митинги в память об учителе истории, обезглавленном в результате теракта под Парижем. Один из самых больших митингов был устроен во французской столице, когда тысячи людей стекались на площадь Республики.

Напомним, что Сэмюэль Пати был убит этническим чеченцем после того, как показал в классе во время урока карикатуры на исламского пророка Мухаммеда.

На торжественном траурном мероприятии на площади Республики присутствовали правительственные чиновники, в том числе премьер-министр Жан Кастекс, мэр Парижа Анн Идальго и глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. К ним присоединились толпы парижан.

"Ты нас не напугаешь. Мы не боимся. Вы не разделите нас. Мы-Франция!" — написал Кастекс в Твиттере, разместив видео, показывающее митинг.

Собравшиеся на площади люди почтили память Пати минутой молчания, которая завершилась аплодисментами. В какой-то момент толпа, почти полностью заполнившая площадь, запела французский национальный гимн "Марсельеза".

Vous ne nous faites pas peur.

Nous n’avons pas peur.

Vous ne nous diviserez pas.

Nous sommes la France ! pic.twitter.com/GjUQo9AePa — Jean Castex (@JeanCASTEX) October 18, 2020

Собравшиеся держали плакаты с фотографиями убитого учителя, а также лозунги, в том числе "Je suis Samuel" (я — Самуэль), "Je suis enseignant" (я-учитель) и "Je suis Charlie" — очевидная ссылка на то, что карикатуры, которые Пати показывал своему классу, были, как сообщается, печально известными карикатурами, опубликованными французским сатирическим журналом Charlie Hebdo, который сам стал мишенью теракта в 2015 году, в ходе которого погибли 12 человек.

Хэштеги #JeSuisSamuel, #jesuisprof и #JeSuisEnseignant также начали появляться в Твиттере. Памятные митинги прошли во многих других городах Франции, в том числе в Орлеане, Тулузе, Лионе и Гренобле, где возле мэрии собрались большие толпы людей.

С чего всё началось

Напомним, что 47-летний Пати был убит в пятницу 18-летним подростком, этническим чеченцем, родившимся в Москве. Он жил со своей семьей во Франции в качестве беженца с шести лет.

Согласно сообщениям на ныне удаленном аккаунте в социальных сетях, который якобы принадлежал нападавшему, убийство было совершено в отместку за то, что он назвал "оскорблением Ислама".

Карикатуры, показанные Пати в классе, вызвали волну негодования среди некоторых мусульманских родителей, причем один из них даже запустил онлайн-кампанию с требованием уволить учителя. Жалоба была еще более усилена местной мечетью, которая поделилась видео со своими шестьюдесятью тысячами подписчиков на Facebook.

Полиция задержала 11 человек в связи с этим делом, в том числе четырех родственников нападавшего, а также родителя, который начал кампанию против учителя, и некоторых его знакомых.

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