Перемирие в Нагорном Карабахе опять сорвано

Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении объявленного в субботу перемирия.

Взаимные обвинения начали звучать в воскресенье всего через несколько часов после того, как боевые действия должны были быть прекращены всеми сторонами в полночь воскресенья по местному времени (20:00 мск).

Азербайджан заявил, что его противники обстреляли позиции вокруг города Джабраил, которые, как утверждалось, были захвачены азербайджанскими войсками во время боевых действий.

Армения - что Азербайджан дважды нарушил перемирие, стреляя артиллерийскими снарядами и ракетами и пытаясь переместить войска в более выгодное положение. Кроме того, по заявлению Еревана, Азербайджан отклонил ее предложение договориться об эвакуации раненых с поля боя при поддержке МККК.

Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили, что боевые действия были прекращены на некоторых участках линии фронта, но продолжались в других местах, поскольку азербайджанские войска проверяли оборону карабахских позиций. Они сообщили, что с обеих сторон есть жертвы.