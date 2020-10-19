Эрдоган: сопредседатели Минской группы ОБСЕ поставляют оружие Еревану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил членов Минской группы ОБСЕ в оказании "оружейной поддержки" Армении в продолжающемся Нагорно-Карабахском конфликте.

Этим он, выступая в воскресенье в юго — восточной провинции Сирнак на мероприятии, организованном правящей Партией справедливости и развития, мотивировал собственную поддержку Азербайджана.

"Три страны, которые должны способствовать миру в регионе — Россия, США и Франция, являясь сопредседателями Минской посреднической группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху — оказывают Еревану всевозможную оружейную поддержку, — заявил Эрдоган, не вдаваясь в подробности. - Наши азербайджанские братья в настоящее время ведут очень серьезную борьбу против Армении. Почему они ведут эту борьбу? Потому что они борются за освобождение оккупированных азербайджанских земель от армян. И я имею полное право освободить спорный регион Нагорного Карабаха. Что может быть естественнее этого?"

Напомним, Турция открыто поддержала Азербайджан в продолжающемся конфликте. Анкара столкнулась с обвинениями в оказании прямой воздушной поддержки Баку, а также в отправке сирийских боевиков в регион. Впрочем, последнее обвинения Турция отвергла:

Эрдоган: сирийским боевикам не до Карабаха, у них своих дел полно

Читайте также:

Карабах с точки зрения России