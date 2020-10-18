Минская милиция открыла стрельбу резиновыми пулями в воздух

В Минске силовики открыли огонь резиновыми пулями в воздух. Выстрелы были предупредительными, поскольку протестующие начали закидывать служебный транспорт камнями.

Об этом рассказал представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич.

"Было произведено несколько предупредительных выстрелов резиновыми пулями в воздух после того, как агрессивно настроенная часть толпы начала бросать камни в транспорт сотрудников правоохранительных органов", — пояснил Лашкевич.

Напомним, в белорусской столице каждые выходные проходят массовые акции протеста. Оппозиция организовывает митинги с 9 августа, не признавая итогов президентских выборов в республике. 18 октября в Минске прошёл "партизанский марш".