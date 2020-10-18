Украинский генерал сообщил о готовности захватить Донбасс

Армия Украины готова начать наступление на Донбасс и взять под контроль "оккупированные" территории, в случае поступления такого приказа от президента страны Владимира Зеленского.

Об этом сообщил заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны генерал Сергей Кривонос. По его словам, сейчас украинские солдаты ждут приказа президента о наступлении.

"На учениях прошлого и этого года вопрос наступления отрабатывался. Это дополнительно стимулирует людей, потому что мы не только отрабатываем вопросы обороны. В случае принятия определённых политических решений руководителем страны, верховным главнокомандующим, президентом Украины господином Зеленским при необходимости вооружённые силы выполнят приказ об освобождении наших территорий", — пояснил генерал.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что если вопрос Донбасса не удастся решить до конца 2020 года мирным путём, то Украина начнёт наступление и будет возвращать "оккупированные" территории силой.