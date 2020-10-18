Президент США Дональд Трамп подхватил коронавирус через свою помощницу Хоуп Хигс, у которой позже обнаружился недуг в лёгкой форме.
Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он также назвал помощницу американского лидера "лахудрой".
"Вот эта лахудра, которая с этими распущенными волосами, его советница Хоуп Хигс, тем более молодая девка. У нее могло вообще не быть ничего. Но у нее появилась картина, и только после этого они очухались. Значит, никто её там не проверял!" — утверждает Онищенко.
"Он — группа риска, 74 года, с избыточным весом, явно с проблемами сердечными. Хотя он молодец, он за собой следит, это видно. И они это не понимали, когда они его охраняли? Бегали с бронежилетами, возили на бронированном авто, да хоть в 3 раза увеличь броню на его танке, на котором он ездит. Вирус — он проник!" — добавил эксперт.
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