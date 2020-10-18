Онищенко назвал "лахудрой" помощницу Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп подхватил коронавирус через свою помощницу Хоуп Хигс, у которой позже обнаружился недуг в лёгкой форме.

Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он также назвал помощницу американского лидера "лахудрой".