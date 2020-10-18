Netflix снимает фильм о протестах в Белоруссии

Стриминговый сервис Netflix уже два месяца работает над фильмом, который расскажет о протестах в Белоруссии.

Об этом сообщил советник экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской по международным делам Франак Вячорка.

По его словам, героями фильма станут обычные граждане Белоруссии, которые требуют ухода Александра Лукашенко в отставку, а также так называемый координационный совет и лично Тихановская. Съёмки проходят в Минске, Вильнюсе и Киеве. Съёмочная группа Netflix якобы уже столкнулась с противостоянием белорусских силовиков.