Родители Зеленского стесняются выходить на улицу из-за сына

Родители украинского лидера Владимира Зеленского, проживающие в Кривом Роге, совсем разочаровались в политике, которую проводит их сын.

Сейчас они стараются реже выходить на улицу из-за стыда. Об этом рассказала их соседка телеканалу "Наш".

"У нас волосы дыбом стоят от этой всей ситуации, которая сейчас делается. Родители Зеленского даже мало выходят на улицу, потому что им стыдно", — пояснила Валентина Васильевна.

По её словам, украинцы ожидали перемен к лучшему после ухода Порошенко, а стало только хуже.