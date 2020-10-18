В Финляндии заявили, что Пушкин умер от туберкулёза

Авторитетная финская газета опубликовала большую статью об опасности туберкулёза. Однако автор статьи записал известного российского поэта Александра Пушкина в "жертвы туберкулёза".

Читатели обратили внимание автора на ошибку, однако он не стал исправлять её, а сообщил, что это одна из версий его гибели, которых "очень много". По мнению журналиста, Пушкин "с большой вероятность" мог погибнуть от туберкулёза.

Напомним, Александр Пушкин скончался в результате дуэли.