Центр Минска оцеплён силовиками из-за очередной акции протеста

В центр Минска стянули большое количество спецтехники и личного состава перед акцией протеста, которая была запланирована оппозицией республики.

Напомним, на 18 октября оппозиция планировала проведение "партизанского марша". 17 октября в Минске уже прошли "студенческий" и "женский" марши.

По всей территории белорусской столицы можно наблюдать военные грузовики с личным составом, у резиденции президента республики сосредоточились водомёты, заградительные автомобили и бронетранспортёры.