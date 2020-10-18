Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий был вынужден две недели соблюдать карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом.
Срок карантина политика завершился и он вышел на работу. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. Ранее премьер-министр выполнял обязанности в удалённом формате.
"Премьер Моравецкий завершил соблюдение карантина. Ранее он удалённо проводил заседания правительственной группы кризисного реагирования, совета министров и так далее", — отметил представитель польского правительства.
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