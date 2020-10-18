Польский премьер вышел из карантина

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий был вынужден две недели соблюдать карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом.

Срок карантина политика завершился и он вышел на работу. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер. Ранее премьер-министр выполнял обязанности в удалённом формате.