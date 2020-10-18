Правоохранители в субботу в Минске задержали 43 человека за участие в "студенческом марше". Всего по стране за нарушение закона о проведении массовых акций было задержано 58 человек.
"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан", — написала пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в личном Telegram-канале.
Также она упомянула о другом массовом мероприятии, которое прошло в центре Минска 17 октября — "женском марше".
"Участники мероприятия, в основном женщины, общей численностью около 150 человек, обозначив себя протестной символикой, прошли до площади Якоба Коласа, где в 14.30 разошлись. В целом акция прошла без происшествий", — добавила Чемоданова.
В Сети шутят, что один юморист спародировал другого.