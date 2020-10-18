На "студенческом марше" в Минске в субботу были задержаны 43 человека

Правоохранители в субботу в Минске задержали 43 человека за участие в "студенческом марше". Всего по стране за нарушение закона о проведении массовых акций было задержано 58 человек.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан", — написала пресс-секретарь белорусского МВД Ольга Чемоданова в личном Telegram-канале.

Также она упомянула о другом массовом мероприятии, которое прошло в центре Минска 17 октября — "женском марше".