Трамп назвал Макрона "премьер-министром"

Президент США Дональд Трамп оговорился и назвал президента Франции Эммануэля Макрона "премьер-министром".

Это произошло во время рассказа американского лидера о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела с соглашением? Дела у них идут не очень", — сказал президент.

Ранее Трамп уже делал противоречивые заявления, например, что он является вторым человеком по популярности в мире после Иисуса Христа.