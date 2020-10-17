Меркель призвала немцев сидеть по домам

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что жители страны должны оставаться дома, чтобы остановить распространение коронавируса к Рождеству.

По словам политика, сейчас Германия находится на серьёзной стадии пандемии, а распространение коронавируса происходит быстрее, чем во время первой волны весной. По мнению Меркель, впереди немцев ожидают "тяжёлые времена".