Часть украинских территорий в районе Чёрного моря может уйти под воду из-за глобального потепления, которое провоцирует повышение уровня мирового океана.
Об этом предупредила климатолог Вера Балабух. По её словам, Крыму такой сценарий не грозит, поскольку он "высокий".
"На Украине могут быть подтоплены определённые части побережья Азовского и Чёрного морей. Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще", — пояснила специалист.
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