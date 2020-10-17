Украине предрекли потерю территорий из-за глобального потепления

Часть украинских территорий в районе Чёрного моря может уйти под воду из-за глобального потепления, которое провоцирует повышение уровня мирового океана.

Об этом предупредила климатолог Вера Балабух. По её словам, Крыму такой сценарий не грозит, поскольку он "высокий".