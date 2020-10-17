Президент США Дональд Трамп пошутил, что будет вынужден уехать из США, если проиграет "худшему кандидату" в президенты Джо Байдену.
Напомним, в ноябре в США пройдут президентские выборы. Главным оппонентом действующего главы государства выступает кандидат от Демократической партии Джо Байден.
"Представьте, если я проиграю. Что я буду делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю", — предположил Трамп.
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