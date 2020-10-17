Трамп пошутил, что может сбежать из США в случае проигрыша Байдену

Президент США Дональд Трамп пошутил, что будет вынужден уехать из США, если проиграет "худшему кандидату" в президенты Джо Байдену.

Напомним, в ноябре в США пройдут президентские выборы. Главным оппонентом действующего главы государства выступает кандидат от Демократической партии Джо Байден.