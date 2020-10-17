Диалог с Российской Федерацией прекращать нельзя. Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, "слишком много людей зависят" от международного сообщества, способного прекратить конфликты в сотрудничестве с Россией.

"Мы сидим за одним столом с Россией в Совете Безопасности ООН, на Берлинском процессе по Ливии и по вопросу Украины. На всех форумах речь идёт о поиске решения для прекращения войн", — отметил Маас.

"Поэтому о прекращении диалога с Москвой не может быть речи. Слишком много людей в мире зависят от того, что мировое сообщество в диалоге с Россией позаботилось о прекращении этих конфликтов", — добавил глава МИД ФРГ.