Жители Сомали остались без интернета на неопределённый срок

В Сомали полностью отключили интернет на неопределённый срок. Власти страны просят жителей набраться терпения.

Глобальную сеть отключили из-за деятельности национального кабельного оператора Hormud telecom. Представители компании сообщают, что это связано с обслуживанием магистрального оптико-волоконного подводного кабеля.

По словам министра почты, телекоммуникаций и технологий Сомали Абди Аншура Хасана, национальная экономика теряет в день по десять миллионов долларов.