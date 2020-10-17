В Сомали полностью отключили интернет на неопределённый срок. Власти страны просят жителей набраться терпения.
Глобальную сеть отключили из-за деятельности национального кабельного оператора Hormud telecom. Представители компании сообщают, что это связано с обслуживанием магистрального оптико-волоконного подводного кабеля.
По словам министра почты, телекоммуникаций и технологий Сомали Абди Аншура Хасана, национальная экономика теряет в день по десять миллионов долларов.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.