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Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байденов

Президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байдена и его семью необходимо посадить в тюрьму.

"Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья. Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари Клинтон", — отметил американский лидер.

"Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? На мой взгляд, семья Байдена — это преступная группа", — сказал Трамп своим сторонникам.

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