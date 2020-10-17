Президент США Дональд Трамп считает, что Джо Байдена и его семью необходимо посадить в тюрьму.

"Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья. Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари Клинтон", — отметил американский лидер.

"Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? На мой взгляд, семья Байдена — это преступная группа", — сказал Трамп своим сторонникам.