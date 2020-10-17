Коронавирус нашли у президента Южной Осетии

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов получил положительный результат теста на коронавирус.

Заболевание проходит у главы республики в лёгкой форме, он находится на самоизоляции и продолжает исполнять обязанности в дистанционном формате.

Также коронавирус был обнаружен у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева.