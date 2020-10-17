Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов получил положительный результат теста на коронавирус.
Заболевание проходит у главы республики в лёгкой форме, он находится на самоизоляции и продолжает исполнять обязанности в дистанционном формате.
Также коронавирус был обнаружен у исполняющего обязанности премьер-министра республики Геннадия Бекоева.
"У президента Анатолия Бибилова диагностирован коронавирус COVID-19. Последний тест показал положительный результат. Президент переносит заболевание в лёгкой форме, продолжает дистанционно исполнять свои обязанности", — сообщили в пресс-службе президента.
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