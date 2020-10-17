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Эрдогана позвали в Крым

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признаёт российскую принадлежность Крыма.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал его лично посетить полуостров, чтобы не делать поспешных выводов.

"Прежде чем Турции делать какие-либо поспешные выводы и шаги по Крыму, настоятельно рекомендуем их руководству официально посетить Крым и не раз, чтобы изнутри изучить ситуацию и принять факты, как это подобает взвешенным и зрелым политикам. Итог всех этих визитов должен быть однозначен — признание российского статуса Крыма", — пояснил Умеров.

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