Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не признаёт российскую принадлежность Крыма.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров призвал его лично посетить полуостров, чтобы не делать поспешных выводов.

"Прежде чем Турции делать какие-либо поспешные выводы и шаги по Крыму, настоятельно рекомендуем их руководству официально посетить Крым и не раз, чтобы изнутри изучить ситуацию и принять факты, как это подобает взвешенным и зрелым политикам. Итог всех этих визитов должен быть однозначен — признание российского статуса Крыма", — пояснил Умеров.