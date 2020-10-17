Во Франции задержаны 9 человек по делу об убийстве учителя

По делу об убийстве учителя во Франции под стражей находятся уже девять человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Первыми были задержаны родственники подозреваемого: родители, 17-летний брат и дед. Затем правоохранители задержали отца одного из учеников, который жаловался в соцсетях на убитого. Также задержан друг отца и ещё трое его знакомых.

Напомним, 16 октября мужчина обезглавил учителя возле учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Вскоре преступник был застрелен сотрудниками полиции при попытке бегства.