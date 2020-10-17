Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль город Физули и ещё семь сёл в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
"Азербайджанская армия освободила сёла Гочахмедли, Чимен, Джуварлы, Пирахмедли, Мусабейли, Ишиглы, Дедели Физулинского района и город Физули", — заявил Алиев в ходе обращения к народу, которое было показано по государственному телеканалу АЗТВ.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.