В Бишкеке разобрали все блокпосты

Столицу Киргизии покинули все военнослужащие. Все блокпосты в Бишкеке были сняты.

Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя генерального штаба республики.

Напомним, ранее киргизские военнослужащие выставляли блокпосты на всех въездах и выездах из столицы "для поддержания правопорядка".