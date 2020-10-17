Столицу Киргизии покинули все военнослужащие. Все блокпосты в Бишкеке были сняты.
Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя генерального штаба республики.
Напомним, ранее киргизские военнослужащие выставляли блокпосты на всех въездах и выездах из столицы "для поддержания правопорядка".
"Подразделения покинули Бишкек. Все блокпосты убраны. Подразделения вернулись к месту постоянной дислокации", — отметил источник в генштабе республики.
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