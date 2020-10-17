Президент Азербайджана Ильхам Алиев готовится выступить перед народом страны. Об этом сообщили на государственном телеканале АЗТВ.
"Через несколько минут президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу", — написано в бегущей строке в эфире канала.
Обращение Алиева будет связано с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Напомним, с 10 октября в регионе введён режим прекращения огня, однако бои и обстрелы были возобновлены.
Певец рассказал о том, что первые шаги в шоу-бизнес начались у него со столкновения с неприятными личностями.