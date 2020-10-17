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Алиев готовится выступить перед народом Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев готовится выступить перед народом страны. Об этом сообщили на государственном телеканале АЗТВ.

"Через несколько минут президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу", — написано в бегущей строке в эфире канала.

Обращение Алиева будет связано с обострением ситуации в Нагорном Карабахе. Напомним, с 10 октября в регионе введён режим прекращения огня, однако бои и обстрелы были возобновлены.

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