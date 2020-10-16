Борис Джонсон: Лондон может и не договориться с Брюсселем

Проблемы, которые получили и в Великобритании, и в ЕС из-за "Брекзита", набирают обороты. По последним данным Euronews, в Лондоне готовятся к тому, что сделка по регулированию торговли вне правил ЕС может сорваться.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, заявил: Брюсселю нужно кардинально поменять свой подход к сделке. Иначе сторонам придётся работать по правилам ВТО.

"Если ЕС радикальным образом не изменит свой подход, то мы идём по пути Австралии, и идём с большой уверенностью. Саммит ЕС показал, что соглашение по образцу того, которое у Евросоюза есть с Канадой, для ЕС работать не будет. Мы должны готовиться к тому, что с 1 января у нас будут условия, как у Австралии", — отметил Джонсон.

Данные новости очень неприятны для интернет-ритейлеров, "регулировка" которых в части доставки грузов из Великобритании в Европу перестанет нормально работать как раз перед новогодними праздниками, что может привести к "товарному коллапсу" на складах.

Напомним, сроки нахождения Великобритании в "единой таможенной зоне и едином рынке" истекают в конце 2020 года.