Зеленский: мы можем и рассчитываем сотрудничать с Турецкой республикой

Анкара и Киев — партнёры и работают по целому ряду совместных задач. Более того — в планах расширение этого сотрудничества, особенно в сфере обороны. В частности, ожидается работа по двигателестроению и системам ПВО.

Рассказывая о партнёрских отношениях с Турцией, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул: именно оборонная сфера выходит в отношениях двух стран на передний план. В частности, Турция по праву может гордиться своими БПЛА. Украинские предприятия будут рады поставить двигатели для этих БПЛА, отметил президент.