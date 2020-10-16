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Армения запретит товары из Турции

Из-за того, что Турция поддерживает Азербайджан как словом (декларируя оказание необходимой помощи при запросах из Баку), так и делом (спонсируя, по данным американских СМИ, отправку боевиков из Сирии в зону карабахского конфликта), в Армении временно откажутся от турецких товаров.

Армения запретит товары из Турции

По данным Министерства экономики Армении, решение уже согласовали — оно начнёт действовать с 31 декабря 2020 года. Продержат запрет полгода.

"Власти Турции своими действиями расшатывают стабильность в регионе.

(Нашими действиями) предотвращается проникновение различных угроз на территорию Армении.

После вступления в силу данного решения дефицита продуктов в Армении не возникнет, поскольку он будет восполнен импортом из других стран и местным производством", — рассказали эксперты Минэкономики.

По подсчётам экономистов, за предыдущий год примерный товарооборот между Турцией и Арменией составил около 268 млн долларов.

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