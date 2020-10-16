Тихановскую объявили в межгосударственный розыск

Светлана Тихановская занесена властями Белоруссии в списки международного розыска. Информация подтверждена как в МВД Белоруссии, так и в МВД России.

Источники уточняют, по какой именно статье обвиняют лидера оппозиции РБ: это "Призывы к свержению или изменению конституционного строя Республики Беларусь или к совершению преступлений против государства".

"В розыскных учётах Межгосударственного информационного банка имеются сведения в отношении Тихановской С. Г., объявленной в межгосударственный розыск МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частью 3 статьи 361", — прокомментировали в российском МВД.

Ранее российские правоохранительные органы сообщали, что не планируют возбуждать дело против Тихановской. Представители МВД Белоруссии отметили, что данные по Тихановской — правда, но от более развёрнутых комментариев пока отказались.