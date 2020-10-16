Байден пообещал повысить налоги для богатых американцев

В поисках "спасательного круга" Джо Байден, ранее обвинённый в махинациях с использованием своего положения и работе на Украине через сына Хантера, предложил радикальную меру: повысить "налог для богатых".

Байден отметил, что его слова про отмену налоговых льгот поняли неверно. Политик сообщил: платить больше станут только богатые американцы, а также корпорации, так что среднему классу волноваться не о чем.

"Когда я говорил о снижении налоговых ставок Трампа, около 1,3 трлн из 2 трлн долларов из его налоговых поблажек касались десятой части 1% [самых богатых жителей Америки]. Именно об этом я и говорю, когда произношу слово "аннулирование" [налоговых поблажек]. Это не буквально все налоговые ставки", — уточнил Байден.

По словам кандидата в президенты, он намерен всерьёз взяться за корпорации: налог вырастет для них до 28%, что "будет справедливо".