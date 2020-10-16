Ракеты из зоны Карабахского конфликта снова упали в Иране

В ночь на 16 октября стало известно о том, что несколько ракет из зоны Карабахского конфликта упали на иранской территории. Это не первый случай: по данным Тегерана, суммарно власти зафиксировали 50 подобных случаев.

Официальный представитель МИД исламской республики Саид Хатибзаде выступил с заявлением: если "случайные" атаки продолжатся, Иран "не останется равнодушным".

"Обеспечение безопасности иранских граждан, населяющих приграничные районы, является приоритетом для вооружённых сил страны", — высказался чиновник.

Обстановка в приграничных районах Ирана была напряжённой в течение всего четверга (15 октября) — в органах правопорядка зафиксировали сразу несколько жалоб от жителей. По данным местного телеканала IRIB, минимум восемь ракет не только упали, но и взорвались.

Ранее Иран неоднократно обращался к властям Азербайджана и Армении с требованием соблюдать "гуманитарное перемирие" и прекратить огонь.